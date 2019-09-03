В Перми легковушка столкнулась с автобусом

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-03T07:26:58+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал пенсионер. На улице Куйбышева столкнулись автобус и легковой автомобиль.

В результате аварии в автобусе №66 пострадал пассажир. При ударе 74-летний мужчина упал и получил травмы. На место ЧП вызвали «скорую». Врачи отвезли пострадавшего пенсионера в городскую клиническую больницу №5.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рейсовый автобус врезался в магазин. В Перми попал в ДТП пассажирский автобус маршрута № 53. Автобус врезался в стену здания магазина на улице Новогайвинской. В аварии пострадали 35 человек. Также два пассажира погибли. Одна женщина скончалась на месте, вторая погибла спустя несколько дней в больнице. По предварительной причине, авария произошла из-за технической неисправности автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU