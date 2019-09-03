2019-09-03T13:00:52+03:00
Происшествия

В Перми два подростка избили прохожего из-за телефона

Мобильник стоил всего 8 тысяч
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Ленинском районе Перми два 17-летних подростка напали на прохожего. Парни украли у мужчины телефон, а перед этим сильно избили.

Инцидент произошел 31 августа на улице Пермской в Ленинском районе Перми. Рано утром на пермяка напали двое подростков. Несовершеннолетние злоумышленники стали избивать местного жителя ногами и руками. Целью парней был недорогой сотовый телефон. Похитив гаджет, молодые люди скрылись с места преступления.

По горячим следам подростков задержали. Суд арестовал злоумышленников. Оказалось, что, несмотря на юный возраст, один из нападавших уже был судим, а его родители привлекались к административной ответственности за плохое воспитание ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении. Молодой человек напал с ножом на женщину

ИСТОЧНИК KP.RU

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