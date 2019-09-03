СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-03T10:34:45+03:00

Молодой человек напал с ножом на женщину[видео]

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В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Вечером на улице Александра Невского мужчина напал на 60-летнюю женщину и, угрожая ножом, похитил сумку. Сын потерпевшей побежал за злоумышленником. Последний скинул похищенное и скрылся.

Пермячка обратилась в полицию, подробно описала приметы нападавшего. По горячим следам молодого человека задержали. Злоумышленник признался в преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/729692" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Оперативники не исключают, что арестованный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий этого мужчины, позвоните по телефону 218-85-12.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку. 19 июня в Индустриальном районе Перми злоумышленник напал с ножом на девушку. Под угрозой ножа он требовал деньги, не получив их злоумышленник скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU