В Прикамье для индивидуальных предпринимателей снизят стоимость налогового патента

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-03T11:52:53+03:00

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Издание «Business Class», сообщает, что губернатор Пермского края внес в законодательное собрание законопроект, согласно которому изменится стоимость налогового патента для предпринимателей.

Для бизнесменов установят единый размер патента вне зависимости от предлагаемого ассортимента. Это также затронет предприятия общепита, сферы пассажирских перевозок, предпринимателей, владеющих автомойками и торговыми автоматами.

Законопроет рассмотрят во второй половине сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 34 учителя получили от властей автомобили. В Пермском крае 34 учителям вручили ключи от новых автомобилей. Машины подарили директорам школ, которые приняли участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Прикамья «Выездной учитель». На новые машины выделили из бюджета края 22, 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU