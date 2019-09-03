В Прикамье 34 учителя получили от властей автомобили
В Пермском крае 34 учителям вручили ключи от новых автомобилей. Машины подарили директорам школ, которые приняли участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Прикамья «Выездной учитель».
- Закуплено по запросу школ много “Нив”, немного автомобилей "Ларгус" и "Калина". Это индикатор состояния дорог: где-то дороги хорошие, где-то не совсем в порядке. Над этим тоже поработаем», – отметил Максим Решетников.
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что программа «Выездной учитель» не только поможет обеспечить школы профильными учителями, но и позволит выезжать в удаленные районы социальным педагогам и логопедам. Одна из целей проект - повышение качества образования в отдаленных районах края.
На новые машины выделили из бюджета края 22, 2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU