СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-24T09:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в разбое. 19 июня в Индустриальном районе Перми злоумышленник напал с ножом на девушку. Под угрозой ножа он требовал деньги, не получив их злоумышленник скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/716257" frameborder="0"></iframe> В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 165 см, полноват, волосы короткие, немного прихрамывает на правую ногу.

Всем, кому что-либо известно о данном гражданине, просьба звонить по телефонам: 246-87-13, 8 999 363-51-21 или 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавшую маму троих детей 30-летняя Ольга В. ушла из дома 21 июня. Женщина сообщила родственникам, что отправилась в больницу, но обратно так и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В понедельник, 24 июня, родственники женщины сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», что Ольга найдена.

ИСТОЧНИК KP.RU