В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку
Пермские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в разбое. 19 июня в Индустриальном районе Перми злоумышленник напал с ножом на девушку. Под угрозой ножа он требовал деньги, не получив их злоумышленник скрылся.
В Перми полицейские ищут мужчину, который напал с ножом на девушку.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 165 см, полноват, волосы короткие, немного прихрамывает на правую ногу.
Всем, кому что-либо известно о данном гражданине, просьба звонить по телефонам: 246-87-13, 8 999 363-51-21 или 02
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавшую маму троих детей 30-летняя Ольга В. ушла из дома 21 июня. Женщина сообщила родственникам, что отправилась в больницу, но обратно так и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В понедельник, 24 июня, родственники женщины сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», что Ольга найдена.
ИСТОЧНИК KP.RU