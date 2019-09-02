В Прикамье внедорожник сбил лося и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-02T15:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 2 сентября на трассе «Кунгур-Соликамск». Внедорожник сбил лося. Животное от удара погибло.

Как сообщают в управлении по делам ГО и ЧС городского округа Губаха, автомобиль марки ««Skoda Yeti» наехал на взрослого лося. От удара машина съехала в кювет, а лось погиб.

Водитель не пострадал, а вот автомобилю сильно досталось: разбито лобовое стекло, повреждены капот, бампер, фары. Водителю придется потратиться не только на восстановление машины, но и штраф за убитое животное.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми машина такси столкнулась с мусоровозом. О ДТП с участием такси сообщили пользователи социальных сетей. В воскресенье, 1 сентября, на улице героев Хасана иномарка въехала в мусоровоз.По предварительной информации, автомобиль такси не выдержал безопасную дистанцию. О пострадавших в аварии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU