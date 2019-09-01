СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-01T12:49:04+03:00

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О ДТП с участием такси сообщили пользователи социальных сетей. В воскресенье, 1 сентября, на улице героев Хасана иномарка въехала в мусоровоз.

chp_59 В Перми машина такси столкнулась с мусоровозом

По предварительной информации, автомобиль такси не выдержал безопасную дистанцию. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель Яндекс.Такси заехал на тротуар, снес дорожный знак и насмерть сбил 30-летнего мужчину. Авария случилась в субботу, 13 октября, в Дзержинском районе Перми, на проспекте Парковый. В 11.14 часов по местному времени здесь произошла авария с участием водителя такси и пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время по проспекту Парковый (со стороны улицы Комиссара Пожарского в направлении улицы Зои Космодемьянской) двигалась иномарка «Рено Логан», за рулем находился 25-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU