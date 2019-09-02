2019-09-02T15:02:56+03:00
Происшествия

В Перми эвакуировали торговый центр «Гостиный двор»

Людей попросили срочно покинуть здание [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео в @chp_59Фото: скриншот с видео в @chp_59
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В социальных сетях появилась информация о том, что торговый центр в центре Перми эвакуируют. В здании сработала пожарная тревога.

Очевидцы засняли эвакуация на видео. Несмотря на объявление об эвакуации, покупатели не спешили уходить далеко от здания. Пермяки медленно выходили на улицу и оставались стоять у входа в торговый центр.

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В Перми эвакуировали торговый центр Гостиный двор
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В ГУ МЧС сообщили, что сообщений о пожаре не было. Скорее всего, тревога была учебной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми торговый центр «Шоколад» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Пермяки в соцсетях написали о том, что сегодня в Перми эвакуировали посетителей торгового центра «Шоколад». Людей вывели на улицу. Но никакого пожара не было. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщил, что сообщений о пожаре из торгового центра не поступало. Тревога была учебной. Руководство гипермаркета «Лента».отрабатывала навыки персонала при эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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