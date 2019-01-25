В Перми торговый центр «Шоколад» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-25T14:20:09+03:00

В МЧС сказали, что сообщения о пожаре не поступало

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Пермяки в соцсетях написали о том, что сегодня в Перми эвакуировали посетителей торгового центра «Шоколад». Людей вывели на улицу. Но никакого пожара не было.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщил, что сообщений о пожаре из торгового центра не поступало. Тревога была учебной. Руководство гипермаркета «Лента».отрабатывала навыки персонала при эвакуации.

Ранее мы писали, что в Прикамье многодетная семья спаслась на пожаре. Мама ночью почувствовала запах дыма и разбудила мужа и детей. Страшный пожар произошел в ночь на 24 января в деревне Вырова Степановского сельского поселения Кудымкарского района. Горел двухквартирный одноэтажный дом. В одном квартире жила многодетная семья, родители с тремя детьми - сыновьями 14-ти и 2 лет, а также восьмилетней дочерью. Вторая квартира пустовала, в ней никто не жил.