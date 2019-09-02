2019-09-02T13:31:01+03:00
Происшествия

Неравнодушный пермяк звонком спас 4-летнего ребенка, который стоял у открытого окна

Взрослых в этот момент дома не было
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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Увидев маленького ребенка на подоконнике, житель Свердловского района позвонил спасателям. Мальчик стоял на подоконнике приоткрытого окна второго этажа многоквартирного дома.

Приехавшие спасатели с помощью лестницы поднялись на второй этаж, поговорили с ребенком. Мальчик ответил, что ему 4 года и в квартире с ним только брат, а взрослых дома нет. К этому моменту подошел участковый и связался с матерью мальчиков.

Выяснилось, что детей женщина оставила со своим братом, а сама ушла на работу.

Через некоторое время дядя мальчиков вернулся в квартиру. Удостоверившись, что детям не грозит опасность, сотрудники службы спасения уехали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна многоэтажки выпал двухгодовалый малыш. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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