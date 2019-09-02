Неравнодушный пермяк звонком спас 4-летнего ребенка, который стоял у открытого окна
Увидев маленького ребенка на подоконнике, житель Свердловского района позвонил спасателям. Мальчик стоял на подоконнике приоткрытого окна второго этажа многоквартирного дома.
Приехавшие спасатели с помощью лестницы поднялись на второй этаж, поговорили с ребенком. Мальчик ответил, что ему 4 года и в квартире с ним только брат, а взрослых дома нет. К этому моменту подошел участковый и связался с матерью мальчиков.
Выяснилось, что детей женщина оставила со своим братом, а сама ушла на работу.
Через некоторое время дядя мальчиков вернулся в квартиру. Удостоверившись, что детям не грозит опасность, сотрудники службы спасения уехали.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна многоэтажки выпал двухгодовалый малыш. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU