2019-05-13T13:30:35+03:00
Происшествия

В Перми из окна многоэтажки выпал двухгодовалый малыш

Мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Трагедия произошла в субботу, 11 мая, в Свердловском районе Перми. В 21:00 диспетчеру скорой помощи поступил вызов о ЧП в микрорайоне Юбилейный. Очевидец сообщал, что из окна дома на Холмогорской выпал ребенок. на место незамедлительно выехала бригада скорой помощи.

- Мальчик, около 2 лет, выпал из окна. В тяжелом состоянии доставлен в реанимацию на Бумана 17, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе скорой помощи.

Врачи борются за жизнь малыша.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 4-летний ребенок погиб, выпав из окна.В поселке Яйва Пермского края 11 мая произошла трагедия - из окна одного из домов выпал 4-летний ребенок. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, малыш забрался на подоконник, открыл окно и выпал. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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