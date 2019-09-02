Трое пермяков обманом завладели квартирой пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-02T12:50:59+03:00

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В Перми возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обманным путем завладели квартирой пенсионерки.

Обвиняемые знали, что у местной жительницы есть неприватизированная квартира в Мотовилихинском районе Перми. Одна из злоумышленниц, используя поддельный паспорт, представилась хозяйкой квартиры. Женщина приватизировала жилплощадь и с помощью соучастников продала квартиру.

Злоумышленники нанесли ущерб в виде 2, 9 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми директора предприятия обвинили в коммерческом подкупе. Руководитель одной из пермских коммерческих организаций регулярно передавал взятки предпринимателю из Кировской области. Когда его поймали за руку, то удалось доказать, что он таким образом «подмазал» кировчанина почти на полмиллиона рублей. Теперь взяткодателя будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU