В Перми директора предприятия обвинили в коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-28T17:01:51+03:00

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Руководитель одной из пермских коммерческих организаций регулярно передавал взятки предпринимателю из Кировской области. Когда его поймали за руку, то удалось доказать, что он таким образом «подмазал» кировчанина почти на полмиллиона рублей. Теперь взяткодателя будут судить.

- В прокуратуре Мотовилихинского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из коммерческих организаций, он обвиняется в коммерческом подкупе, - сообщили в краевой прокуратуре. – В период с 2011 по 2016 годы он неоднократно передавал деньги одному из руководителей акционерного общества, действующего на территории Кировской области. Подкуп предполагался за не осуществление оценки выбора контрагента по критериям качества и продление срока действия договора поставки по заключенному договору. В общей сумме обвиняемым было передано более 460 тысяч рублей.

Пермскому взяточнику грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы коммерческого подкупа.

ИСТОЧНИК KP.RU