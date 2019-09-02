Из-за ремонтных работ в районе Чусовского моста ограничат движение

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-02T11:32:51+03:00

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В районе Чусовского моста на 10 дней, с 5 по 15 сентября, ограничат движение транспорта.

На улице Восточный обход от перекрестка с улицей Цимлянской до поворота на Корсуньскую ремонтируют дорогу. Зона работ будет ограждена специальными знаками. Также установят скоростной режим для данного участка. Транспорту разрешат ездить со скоростью до 20 км/ч.

Также в рамках дорожных работ на участке от пересечения с автодорогой на Вышку 2 (Кислотные дачи) и Чусовской водозабор до автобусной остановки Пальники восстановят дорожную разметку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли движение по Крупской. С 1 сентября по улице Крупской вновь будут ходить трамваи и автомобильный транспорт. На участке Крупской от Уральской до Лебедева укладывали новые трамвайные пути. Первым по новым путям проехал вагон-лаборатория, а после пути прошли процедуру обкатки – трамвай должен был проехать по рельсам 300 раз. Неполадки не выявлены и улицу открыли для транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU