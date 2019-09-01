В Перми открыли движение по Крупской

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-01T13:47:34+03:00

На участке от Уральской до Лебедева завершился ремонт

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С 1 сентября по улице Крупской вновь будут ходить трамваи и автомобильный транспорт. На участке Крупской от Уральской до Лебедева укладывали новые трамвайные пути. Первым по новым путям проехал вагон-лаборатория, а после пути прошли процедуру обкатки – трамвай должен был проехать по рельсам 300 раз. Неполадки не выявлены и улицу открыли для транспорта.

- Движение трамвайного маршрута №7 «Станция «Пермь-2» - ОАО «Вагоноремонтный завод» возобновилось до остановки ОАО «ВРЗ». Также автобусы №18 «Микрорайон Садовый – Пермский военный институт», №30 «Площадь Дружбы – микрорайон Парковый», №68 «Микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» вернулись на прежние маршруты следования по улице Крупской, - пояснили в городском департаменте дорог и транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что с сентября в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU