В Прикамье спасли мужчину, который застрял рукой в батарее

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-02T12:44:59+03:00

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Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что житель Прикамья застрял рукой в батарее, когда делал ремонт. Самостоятельно освободиться мужчина не смог. На помощь ему приехали спасатели.

Чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось забираться в квартиру через окно, так как добраться до двери хозяин квартиры не мог.

С помощью лестницы сотрудники службы спасения забрались в квартиру на втором этаже и высвободили руку местного жителя. В результате ЧП мужчина не получил никаких травм и отказался от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми малыш застрял головой в пластиковом горшке. Обеспокоенные родители просили о помощи - их полуторогодовалый малыш застрял головой в пластиковом горшке.Туда голова вошла легко, а вот снять горшок обратно не удалось. Самостоятельно вызволить ребенка родители не решились. Папа и мама боялись навредить малышу, поэтому позвонили спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU