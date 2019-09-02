В Перми 21-летний парень избил своего собутыльника

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-02T08:13:49+03:00

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ЧП произошло квартире в Мотовилихинском районе Перми. Двое друзей выпивали, но внезапно между ними возникла ссора, которая переросла в драку. 21-летний ранее судимый молодой человек избил своего 76-летнего собутыльника.

Потерпевший получил серьезную травму головы. Его отправили в больницу, а злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подросток запрыгнул на спину полицейскому. В июле 2019 парня задержали за совершение административного правонарушения. Также подросток был в состоянии алкогольного опьянения. Однако у молодого человека были другие планы. Он решил сбежать от сотрудников полиции. 17-летний парень запрыгнул на спину полицейского, перепрыгнул и убежал. Оперативник кинулся вдогонку. Сотрудник полиции смог догнать нарушителя, но при задержании парень оказал сопротивление. Он ударил полицейского ногой по голове, причинив сотруднику полиции физическую боль.

ИСТОЧНИК KP.RU