В Прикамье подросток запрыгнул на спину полицейскому
В Пермском крае задержали 17-летнего подростка за применение насилия в отношении сотрудника полиции.
В июле 2019 парня задержали за совершение административного правонарушения. Также подросток был в состоянии алкогольного опьянения.
Однако у молодого человека были другие планы. Он решил сбежать от сотрудников полиции. 17-летний парень запрыгнул на спину полицейского, перепрыгнул и убежал. Оперативник кинулся вдогонку. Сотрудник полиции смог догнать нарушителя, но при задержании парень оказал сопротивление. Он ударил полицейского ногой по голове, причинив сотруднику полиции физическую боль.
Несовершеннолетнего дебошира все-таки удалось задержать и доставить в отдел полиции.
В отношении него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU