В Прикамье подросток запрыгнул на спину полицейскому

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-30T14:09:24+03:00

А потом ударил ногой по голове

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В Пермском крае задержали 17-летнего подростка за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

В июле 2019 парня задержали за совершение административного правонарушения. Также подросток был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако у молодого человека были другие планы. Он решил сбежать от сотрудников полиции. 17-летний парень запрыгнул на спину полицейского, перепрыгнул и убежал. Оперативник кинулся вдогонку. Сотрудник полиции смог догнать нарушителя, но при задержании парень оказал сопротивление. Он ударил полицейского ногой по голове, причинив сотруднику полиции физическую боль.

Несовершеннолетнего дебошира все-таки удалось задержать и доставить в отдел полиции.

В отношении него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU