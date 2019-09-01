С сентября в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-01T10:31:32+03:00

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В Перми с 1 сентября поменяется расписание и путь следования нескольких автобусных маршрутов.

Так, до 8 сентября сохранятся изменения в маршруте автобуса №41. В связи с ремонтом на тепловой сети по улице Профессора Поздеева до 22:00 8 сентября автобус будет ходить по укороченному маршруту. Автобус продолжит ходить до остановки «Факультетская» по улице Профессора Поздеева. В обратном направлении автобус поедет по улицам Профессора Поздеева и Академика Королева с осуществлением посадки пассажиров на временных остановочных пунктах «Факультетская» и в районе дома №5 по улице Академика Королева.

Кроме того, 2 сентября из-за торжественных мероприятий маршрут №41 будет укорочен до остановки «ЦУМ».

Также с 1 по 15 сентября изменится расписание автобусов №8, №15, №64 и №65.

По просьбам жителя добавятся рейсы автобуса №64 с остановки «Пермь-2». Для обеспечения пересадки пассажиров с пригородного поезда «Шаля – Кордон – Пермь-2».

На автобусном маршруте №65 «Садовая – улица маршала Рыбалко – Березовая роща» для удобства пассажиров будет смещено несколько рейсов. Так, от остановки «Садовая» будут организованы отправления в 16:14 и 17:11, от остановки «Березовая роща» - в 07:13.

Также сместится отправление автобуса №15 «Южная – станция «Пермь-2» от остановки «Астраханская» в направлении остановки «Южная» на 08:10.

Автобусный маршрут №8 «ДДК им. Кирова – Центральный рынок» до 15 сентября продолжит ходить по летнему расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU