2018-10-13T13:41:41+03:00
Происшествия

В Перми водитель Яндекс.Такси заехал на тротуар, снес дорожный знак и насмерть сбил 30-летнего мужчину

Авария случилась на Парковом
Вероника РАНГУЛОВА
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Спасти пострадавшего не удалосьСпасти пострадавшего не удалосьФото: архив "КП"
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- Вы не заметили, что большинство аварий в нашем городе происходит с участием таксистов, - возмущаются пользователи соцсетей, обсуждая очередной трагический случай.

Авария случилась в субботу, 13 октября, в Дзержинском районе Перми, на проспекте Парковый. В 11.14 часов по местному времени здесь произошла авария с участием водителя такси и пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время по проспекту Парковый (со стороны улицы Комиссара Пожарского в направлении улицы Зои Космодемьянской) двигалась иномарка «Рено Логан», за рулем находился 25-летний водитель.

По предварительной информации, водитель легковушки в районе дома 35 начал поворачивать налево и нарушил правила дорожной разметки. А именно: «Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами».

В результате молодой человек заскочил на тротуар, снес стойку дорожного знака и сбил пешехода.

На место аварии приехали все экстренные службы - спасатели МЧС, Скорая, полиция. Однако спасти пострадавшего не удалось, от полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Уже установлено, что водитель, устроивший смертельное ДТП, работает таксистом в Яндекс.Такси. Его автомобиль оборудован соответствующей символикой.

- Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения установленных правил дорожного движения. Берегите свою и чужие жизни! Единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.

фото из соцсетей

фото из соцсетей

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