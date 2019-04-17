В Пермском крае несколько человек отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-17T16:08:30+03:00

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ЧП произошло в доме №6 на улице Гагарина в поселке Скальный Чусовского района - несколько человек отравились газом. Сотрудники Пермской краевой прокуратуры провели проверку, в ходе которой было установлено, что угарный газ скопился из-за отсутствия в вентиляционном канале тяги.

Дом находился под управлением ООО «УК «Скальный». Компания должна была принять меры по устранению дефекта. Материалы прокурорской проверки были переданы в следственный отдел Чусового СУ СКР по Пермскому краю. В отношении сотрудников управляющей компании «Скальный» следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Перми попал в больницу из-за взрыва газового баллончика. Попытка мужчины приготовить еду оказалась неудачной.

ИСТОЧНИК KP.RU