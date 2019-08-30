Выставку «Сокровища музеев России» за первые 10 дней посетили 110 тысяч пермяков
В Перми открылась выставка «Сокровища музеев России». Выставка организована в рамках национального проекта «Культура».
Экспозиция пользуется огромной популярностью у жителей города. Только за первые 10 дней работы полюбоваться шедеврами российский мастеров пришли полюбоваться более 110 тысяч человек.
До 29 сентября у пермяков еще есть возможность насладиться картинами Айвазовского, Левитана, Виноградова, Алексеева и других художников. Коллекция экспозиции охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения от иконы до соцреализма, созданные ключевыми отечественными художниками и собранные из различных уголков страны.
Вход на выставку свободный.
Напомним, ранее мы писали о том, что «musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля». Название «Дягилевский фестиваль» не будет использовано в новом проекте Теодора Курентзиса в Париже
ИСТОЧНИК KP.RU