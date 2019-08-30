2019-08-30T12:45:16+03:00
Общество

«musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля»

Однако в новом проекте будет фигурировать имя Сергея Дягилева
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Представители оркестра ответили на письмо Пермского театра оперы и балета, удостоверив, что название «Дягилевский фестиваль» не будет использовано в новом проекте Теодора Курентзиса в Париже.

Пресс-служба оркестра «musicAeterna» отмечает, что бренд «Дягилевский фестиваль» был создан Теодором Курензисом и его командой для Перми. Раньше фестиваль носил название «Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж». Однако в новом проекте на сцене парижского Шале также будет упомянуто имя Сергея Дягилева

Также в оркестре подчеркивают, что готовы обсудить с министерством культуры Пермского края вопросу, касающиеся будущего фестиваля.

- А что касается проекта в парижском театре Шатле, который будет проходить под руководством Теодора Курентзиса с 2021 года, то он не будет называться буквально «Дягилевский фестиваль», хотя в его названии, безусловно, будет фигурировать имя человека, который именно сцену Шатле выбрал для первого представления своих знаменитых «Русских сезонов», - сообщают в пресс-службе оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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