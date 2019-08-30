2019-08-30T12:35:00+03:00
Происшествия

Житель Кизела сломал престарелой матери челюсть и ключицу

Мужчину задержали
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье задержали 59-летнего местного жителя за причинения тяжкого вреда здоровью своей 81-летней матери. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим за тяжкие преступления.

Сотрудники полиции выяснили, что в день ЧП мать и сын вместе выпивали. Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. 59-летний мужчина начал избивать престарелую мать. Женщину со сломанной челюстью и ключицей доставили в больницу. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В отношении жителя Кизела возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в детском лагере Прикамья подросток изувечил 12-летнего мальчика. Летний отдых в оздоровительном лагере «Юность» в Чердынском районе обернулся для 12-летнего мальчика тяжелой травмой и стойкой утратой здоровья. Длительное время ребенок провел в гипсе. Причина нездоровья – конфликт с одним из подростков, отдыхавших в старшем отряде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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