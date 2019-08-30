В Перми автобус сбил 47-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-30T12:47:46+03:00

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В четверг, 29 августа, произошло два ДТП с участием автобусов. Поздно вечером на перекрестке улиц Революции и Островского в Свердловском районе Перми автобус №4 сбил 47-летнюю женщину. Пострадавшую осмотрели врачи и рекомендовали ей амбулаторное лечение.

Около полуночи на улице Калинина в Кировском районе автобус №80 столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рейсовый автобус врезался в магазин. В субботу, 17 августа, в Перми попал в аварию пассажирский автобус маршрута № 53. Автобус на полном ходу врезался в стену здания магазина на улице Новогайвинской. Как сообщили очевидцы, при аварии пострадало несколько пассажиров. Позже стало известно, что в результате аварии погибли 2 человека, 35 пассажиров отправили в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU