В Перми изменится движение автобуса №60

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-30T12:09:08+03:00

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В связи с тем, что необходимо обеспечить транспортную доступность микрорайону Оборино, с 1 сентября изменится движение автобуса №60.

С 1 сентября автобус №60 «ДДК им. Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь» будет заезжать в микрорайон Оборино. В таком режиме маршрут будет работать до тех пор, пока в силу не вступит новый маршрут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет телефонная линия, посвященная началу учебного года. Начальник департамента образования Людмила Серикова ответит на вопросы пермяков. Звонки будут приниматься с 11:00 до 12:00. Получить ответ на интересующий вопрос, касающийся началу учебного года, можно и раньше. 2 и 3 сентября звонки будут принимать специалисты департамента образования. «Горячая» линия будет работать с 09:00 до 18:00 в департаменте по телефону 212-94-67

ИСТОЧНИК KP.RU