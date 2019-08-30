2019-08-30T10:08:22+03:00
Общество

В Перми пройдет телефонная линия, посвященная началу учебного года

На вопросы пермяков будут отвечать 4 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Начальник департамента образования Людмила Серикова ответит на вопросы пермяков. Звонки будут приниматься с 11:00 до 12:00.

Получить ответ на интересующий вопрос, касающийся началу учебного года, можно и раньше. 2 и 3 сентября звонки будут принимать специалисты департамента образования. «Горячая» линия будет работать с 09:00 до 18:00 в департаменте по телефону 212-94-67

- Задать свой вопрос родители могут также на Едином портале пермского образования во вкладке, посвященной началу нового учебного года, - отметили в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми цены на букеты к 1 сентября взлетят в два раза. Накануне 1 сентября в Перми 2019 флористы готовятся к традиционному ажиотажу - родителям школьников хочется выбрать для своего учителя самый красивый и оригинальный букет. Мы прошлись по цветочным магазинам и узнали, сколько будут стоить цветы к Дню знаний и какие композиции заказывают пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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