2019-08-30T09:21:25+03:00
Происшествия

В детском лагере Прикамья подросток изувечил 12-летнего мальчика

Он сломал парню плечо
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
ЧП произошло в начале июля в оздоровительном лагере "Юность".ЧП произошло в начале июля в оздоровительном лагере "Юность".Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Летний отдых в оздоровительном лагере «Юность» в Чердынском районе обернулся для 12-летнего мальчика тяжелой травмой и стойкой утратой здоровья. Длительное время ребенок провел в гипсе. Причина нездоровья – конфликт с одним из подростков, отдыхавших в старшем отряде.

- Все произошло в начале июля в летнем оздоровительном лагере «Юность», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе конфликта на бытовой почве, из личных неприязненных отношений, юноша нанес 12-летнему подростку несколько ударов кулаком в область правого плеча, причинив перелом плечевой кости, квалифицированный как тяжкий вред здоровью.

По факту нанесенных увечий было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также в отдельное производство были выделены материалы проверки по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками оздоровительного лагеря «Юность». Сейчас расследование дела завершено и передано в суд. Подростку может грозить реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми автобус сбил 47-летнюю женщину
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
Пермские коммерческие потребители задолжали за тепло более 50 млн рублей
В Перми изменится движение автобуса №60
«musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля»
Партнерство частных и государственных банков - взаимовыгодно
Житель Кизела сломал престарелой матери челюсть и ключицу
Работники нефтегазовой отрасли отмечают профессиональный праздник
"Это ужас какой-то". В Перми скорбят по погибшему 23-летнему парню, которого искали 10 дней
Пермский музей современного искусства возглавит Наиля Аллахвердиева
В Перми пройдет телефонная линия, посвященная началу учебного года
В Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку
В Пермском крае обнаружили 218 поддельных купюр с начала года
«Ушли на пляж». В Крыму при странных обстоятельствах пропали два брата из Пермского края
«Плакал на весь подъезд и звал маму». Родители закрыли в квартире 5-летнего малыша и ушли на работу
В Прикамье на модернизацию 3 библиотек выделят 20 миллионов рублей
«Нас искусала почти вся стая». В Перми на школьника и его сестру набросились бродячие собаки
Разработка гимна Перми обойдется в 919 тысяч рублей
«Ее любимый хозяин умер». Волонтеры ищут дом кошке, которая от горя целыми днями сидит в углу клетки и почти не ест
В Перми на Дне Рождения реки выступят люди реки
На трассе в Прикамье столкнулись два большегруза
В Перми наносят новую дорожную разметку
Жителя Прикамья наказали за содержание наркопритона
В Прикамье осудят сотрудников ЖКХ за травмировние 10-летней девочки
В Перми поиски 23-летнего парня с татуировкой совы закончились трагедией