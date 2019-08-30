В детском лагере Прикамья подросток изувечил 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-30T09:21:25+03:00

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Летний отдых в оздоровительном лагере «Юность» в Чердынском районе обернулся для 12-летнего мальчика тяжелой травмой и стойкой утратой здоровья. Длительное время ребенок провел в гипсе. Причина нездоровья – конфликт с одним из подростков, отдыхавших в старшем отряде.

- Все произошло в начале июля в летнем оздоровительном лагере «Юность», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе конфликта на бытовой почве, из личных неприязненных отношений, юноша нанес 12-летнему подростку несколько ударов кулаком в область правого плеча, причинив перелом плечевой кости, квалифицированный как тяжкий вред здоровью.

По факту нанесенных увечий было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также в отдельное производство были выделены материалы проверки по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками оздоровительного лагеря «Юность». Сейчас расследование дела завершено и передано в суд. Подростку может грозить реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU