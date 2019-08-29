В Перми цены на букеты к 1 сентября взлетят в два раза

Накануне 1 сентября в Перми 2019 флористы готовятся к традиционному ажиотажу - родителям школьников хочется выбрать для своего учителя самый красивый и оригинальный букет. Мы прошлись по цветочным магазинам и узнали, сколько будут стоить цветы к Дню знаний и какие композиции заказывают пермяки.

Самые щедрые – за экзотикой

В крупные магазины пермяки отправляются за экзотикой. Так, в старейшем цветочном магазине на Компросе нам рассказали, что собрать букет к 1 сентября могут на любой кошелек. Самый дешевый стоит 500 рублей, в нем - кустовые розы и хризантемы. Оформят композицию осенним декором - листьями, ягодками на шпажках (это может быть калина или дикие маленькие яблочки).

Сборная композицияФото: Василий Вахрин

А для самого дорогого букета ограничений нет. В магазине вспоминают, как одному покупателю цветочная корзинка обошлась в 30 тысяч рублей.

- Там было все - розы, экзотика и многое другое, - рассказывают продавцы.

Цена за средний букет к 1 сентября - в пределах полутора тысяч. В него тоже включат розы и хризантемы, но побольше и покрупнее, с более дорогим декором. Среди заказанных заранее букетов уже есть желто-сиреневая композиция за 1,5 тысячи рублей, небольшие и пышные букетики за 700 рублей, осенние композиции с подсолнухами и сухоцветами за тысячу.

Среди экзотических цветов - гортензия, целозия, лизиантус, вероника, брассика и другие цветы, привезенные из Голландии и Эквадора. За такой букет придется заплатить около двух тысяч рублей.

К цветочкам предлагают добавить школьную атрибутику - карандаши, линейки, цифру «5» и буквы. Они недорогие, особо на цену не влияют. Маленький букет с таким оформлением будет стоить 600 - 800 рублей, большой - 1,5 тысячи рублей. Также композиции оформляют амарантом, хмелем, фисташкой, сетарией и паникумом.

Предлагают и цветы в горшках. Смотрятся они аккуратно, размер небольшой, и это удобно для первоклашек. Стоят они 500, 600 и 700 рублей. В их составе - кустовая роза, хризантема, гербера.

Цветы в горшочках тоже мило смотрятсяФото: Василий Вахрин

В топе - маленькая роза

В других цветочных магазинах нам рассказали, что цены на цветы к 1 сентября могут взлететь в два раза из-за того, что их повысили оптовики. Больше всего подорожают цветы из-за границы - их стоимость напрямую зависит от курса валюты.

В выборе цветов пермяки традиционны, а вот в оформлении букетов тенденции изменились. В этом году многие просят вместо целлофана завернуть цветочки в упаковку из натуральных материалов – в крафт-бумагу или сетку-рогожку. Также красиво смотрится самодельный каркас из ивы.

В киоске на Комсомольском проспекте самый популярный цветок этого года - кенийская роза, одна штучка стоит 35 рублей. Букет с этими цветами будет особенно хорош для первоклассников - короткий, но объемный и к тому же достаточно красивый. В среднем такая композиция вместе с зеленью обойдется в 700 рублей.

За букет из орхидей нужно будет заплатить полторы тысячи рублей, за розы с хризантемами – тысячу. Здесь также могут украсить букет школьными карандашами и линейками, это добавит 20 рублей к общей стоимости.

Самый дешевый букет предлагают за 500 рублей. Туда войдут хризантемы, герберы, альстромерии и зелень. Самая дорогая композиция - для учителя, за 2,5 тысячи рублей с розами, подсолнухами и орхидеями. Экзотику здесь берут мало, она дорогая - один цветок гортензии стоит 600 рублей.

Удивляют покупателей как могут. Например, в этом году придумали делать композиции в деревянной коробочке в виде карандаша. Стоит она 400 рублей.

Прелесть, а не букет!Фото: Василий Вахрин

На рынке - дешевле

Самый экономичный вариант - цветы к 1 сентября в Перми 2019 можно купить с рук. На рынке на улице Чернышевского выбора немного, но цены приятно радуют.

Вот мужчина торгует цветами, которые он сам вырастил на своем огороде в поселке Голый мыс. Букет из пяти георгин можно купить за 200 - 250 рублей, пять астр – за 150 рублей, три гладиолуса – 300 рублей и выше. Но цены, как признается сам продавец, в воскресенье могут вырасти на 50 - 100 рублей, как это обычно бывает каждый год.

Дачник признается, что в этом году из-за холодного лета цветов мало. Например, почти не выросли гладиолусы.

Букет из фруктов

Есть и любители необычных букетов. Флорист Елена Софьина готовит их из овощей и фруктов. На 1 сентября – фруктовые композиции с яблоками, персиками, нектаринами, ягодами, розами и зеленью. Стоит такой букет от тысячи рублей.

С каждым годом спрос на такие композиции только растет. В этом году запись у Елены давно занята и новые заказы она уже не принимает.