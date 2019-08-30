«Плакал на весь подъезд и звал маму». Родители закрыли в квартире 5-летнего малыша и ушли на работу

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-30T09:11:06+03:00

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Жителей дома на улице Буксирной в Кировском районе Перми взволновал плач ребенка. Малыш из соседней квартиры плакал на весь подъезд и звал маму. Обеспокоенные судьбой 5-летнего мальчика пермяки вызвали сотрудников полиции.

Источник, близкий к ситуации сообщил, что родители малыша ушли утром на работу и оставили ребенка дома одного. Чтобы вызволить 5-летнего, соседи вызвали спасателей. Дверь в квартиру вскрыли с помощью специального инструмента. Внутри обнаружили испуганного ребенка. Родителей дома не оказалось.

Мать мальчика подошла чуть позже. В полиции корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что проводится проверка

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели освободили 3-летнего ребенка, запертого в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU