В Прикамье спасатели освободили 3-летнего ребенка, запертого в квартире

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-03T11:04:38+03:00

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В пятницу, 31 мая, в Кунгурскую службу спасения позвонил местный житель и сообщил, что его маленький ребенок остался запертым в квартире один. Дверь в квартиру захлопнулась, и самостоятельно открыть ее мужчина не смог. Отец испугался, что с ребенком может произойти несчастье.

- На место выехали спасатели ГОР 3. По прибытию на место спасатели открыли квартиру с использованием слесарного инструмента, - сообщили в пресс-службе Кунгурской службы спасения.

С 3-летним ребенком все было в порядке. Его передали родителям. В медицинской помощи малыш не нуждался.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели помогли тяжелобольному мужчине. В субботу, 18 мая, в краевую службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир в селе Гамово находится тяжелобольной мужчина. 51-летний местный срочно нуждался в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU