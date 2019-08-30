2019-08-30T07:45:01+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье столкнулись два большегруза

Авария произошла 29 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае днем 29 августа столкнулись автомобиль «МАЗ» и «Газель». Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Соликамске.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «МАЗ» при повороте налево не пропустил «Газель», которая ехала по встречной полосе. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Газели».

Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести отправили в больницу. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Лады» врезался в забор, в столб и в другую машину. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» превысил скорость, врезался в металлический забор частного дома, после врезался в мачту городского электроосвещения, а затем столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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