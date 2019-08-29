В Перми водитель «Лады» врезался в забор, в столб и в другую машину

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-29T07:54:23+03:00

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Авария произошла 28 августа на улице Оверятской. Там произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» превысил скорость, врезался в металлический забор частного дома, после врезался в мачту городского электроосвещения, а затем столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир ВАЗ-21074. Обоих отправили в больницу. Водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные протоколы. Ранее гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП в Прикамье пострадали два человека. Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке улиц Карла-Маркса и Тельмана столкнулись три автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU