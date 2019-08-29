В Перми водитель «Лады» врезался в забор, в столб и в другую машину
Авария произошла 28 августа на улице Оверятской. Там произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» превысил скорость, врезался в металлический забор частного дома, после врезался в мачту городского электроосвещения, а затем столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ.
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир ВАЗ-21074. Обоих отправили в больницу. Водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные протоколы. Ранее гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП в Прикамье пострадали два человека. Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке улиц Карла-Маркса и Тельмана столкнулись три автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU