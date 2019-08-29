2019-08-29T11:50:36+03:00
Общество

«Для вас мест нет». В Перми девочку не приняли в школу из-за отсутствия регистрации

Семья только что приехала из Оренбурга
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот-вот начнется новый учебный год, поэтому переехав из Оренбурга в Пермь, родители школьницы озаботились устройство девочки в образовательное учреждение. Однако ребенка отказались даже пускать на порог школы.

- Когда мы попробовали связаться по телефону с директором школы №76 Перми, секретарь, узнав о цели звонка, разъяснила, что мест для нас нет, - пишет мама девочки.

Родители школьницы обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае. Обращение рассмотрели в департаменте образования. В ведомстве отметили, что отсутствие регистрации - не повод для отказа. Если в школе есть места, ребенка обязаны принять без документов.

В результате права девочки восстановлены. 2 сентября она пойдет в школу по месту пребывания.

Напомним, ранее мы писали о том, что детский омбудсмен рассказала, как попасть в школу без вступительных тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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