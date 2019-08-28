«В школу без экзаменов!» Детский омбудсмен рассказала, как попасть в школу без вступительных тестов

До начала учебного года осталось четыре дня. В преддверье Дня знаний на вопросы пермяков в эфире радио «Комсомольская правда – Пермь» ответила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Как поступить в элитную школу?

С вопросами о поступлении в школу пермяки обращаются к детскому омбудсмену каждый год, и пик их приходится как раз на лето, перед 1 сентября.

Многие сетуют на то, что не хватает мест даже в школах по месту жительства. В основном с этой проблемой сталкиваются родители, которые поздно написали заявление о зачислении. Классы формируются в мае – июне, и в июле, а тем более в августе свободных мест может уже не быть. И директор вправе отказать в приеме. Тогда нужно обращаться в департамент образования. Школу все равно найдут, но она может быть дальше от дома, чем хотелось бы.

К слову, по нормативам в классе должно быть не больше 25 учеников. В ином случае директор при проверке может получить штраф.

Фото: архив "КП"

Право выбора школы есть у каждого родителя, независимо от того, элитная она или нет. Однако многие пермяки жалуются, что в престижные школы просто так не попадешь – будущих первоклассников отбирают по количеству баллов или по итогам «воскрески», требуют, чтобы ребенок умел читать и писать.

- Сейчас по этому поводу идет широкая дискуссия, - говорит Светлана Денисова. – В департаменте образования создана рабочая группа, вопрос вынесен на экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка. Никаких вступительных испытаний для первоклассников быть не должно. У нас общедоступное бесплатное образование и есть стандарты, как близко должна быть школа, чтобы ребенок мог самостоятельно туда ходить. Я надеюсь, что эту проблему удастся решить.

Иная ситуация при поступлении в 5 и 10 классы, где профильное обучение. В этом случае закон об образовании разрешает вступительные экзамены.

- Но при этом родители должны понимать и здраво оценивать возможности своего ребенка, - предостерегает Светлана Анатольевна. - К сожалению, часто это не его желание, а амбиции папы или мамы. Важно соотносить состояние здоровья, сможет ли ученик выдержать повышенную нагрузку, удаленность школы от дома, интересы ребенка. Я всегда говорю родителям, особенно первоклассников, что искать нужно не школу, а внимательного учителя. И принимать участие в образовательном процессе, не сторониться. По закону об образовании и Семейному кодексу, воспитать и дать образование – это обязанность родителей, детский сад и школа лишь помогают им в этом.

Требование уметь читать и писать еще до школы тоже не допустимо. Программа дошкольного бесплатного образования является развивающей и не предусматривает таких навыков. Если такие требования все равно предъявляются, а это в основном бывает в элитных учреждениях, то можно обращаться в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, там обещают разобраться.

10 класс или техникум?

Нередки случаи, когда ребенок не проходит в 10 класс в результате итогового тестирования. Светлана Денисова советует не бить тревогу и рассмотреть вариант среднего профильного образования.

- Я хочу развеять миф многих родителей о том, что средние профессиональные учебные заведения – это нечто страшное. Это стереотип с советских времен. По факту можно получить два или даже три высших образования и остаться без работы. Сегодня в колледжах и техникумах созданы очень хорошие условия и есть огромный выбор профессий. Рекомендую сходить на экскурсию. Например, в авиационном техникуме настолько высокий уровень образования, что решается вопрос о выдаче дипломов бакалавриата. Главное, подобрать специальность, к которой у ребенка есть способности. Надо более практично смотреть на жизнь, изучить рынок, какие профессии сегодня востребованы. Ребенок должен сам выбрать свой путь, ни мама, ни папа, ни друзья.

Нужны ли чипсы и пицца в школьной столовой?

По школьному питанию всегда возникает много вопросов. Очень часто родители ориентируются на мнение ребенка, при этом во многих школах созданы общественные комиссии по питанию и можно прийти и самому попробовать, чем кормят детей. Если такой комиссии нет, то можно выйти к директору с предложением о ее создании и контролировать температуру пищи и ее качество.

- Основная причина недовольства школьными обедами бывает от того, что дети в семьях привыкли есть пельмени и сосиски, - говорит Светлана Анатольевна. - То, что приготовлено в школах по правилам здорового питания, ребята есть не хотят. Но чипсы и пицца - это в любом случае запрещенные продукты для школьной столовой.

Фото: архив "КП"

Есть и те, кто жалуется детскому омбудсмену на чрезмерные, по их мнению, меры безопасности, из-за чего в школу бывает сложно попасть. По словам Светланы Денисовой, это вызовы времени и школа – тот объект, который должен тщательно охраняться. А пообщаться с классным руководителем или договориться о встрече можно в социальных сетях или в общих чатах, куда также входят учителя. В некоторых школах даже проводят собрания он-лайн, чтобы у всех нашлась возможность в них поучаствовать.

- Конфликты в школах были, есть и будут. Другое дело, что выходить из них надо цивилизованно и конструктивно. В каждой школе создана конфликтная комиссия, куда можно подать жалобу, есть школьные службы примирения. Сначала надо разобраться в ситуации изнутри, а потом, если не получилось, обращаться дальше.

В серьезных случаях, когда к Уполномоченному поступают сигналы о несоблюдении педагогической этики, вмешивается комиссия по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.

- Начало учебного года – значимое событие для детей. Детство - короткий период жизни человека, но оставляет глубокий след. Поэтому пусть детство наших детей будет наполнено радостью и счастьем, а родители будут им в этом главными помощниками, - пожелала пермякам Светлана Денисова.