2019-08-29T12:17:23+03:00
Происшествия

В Перми автомобиль насмерть сбил 60-летнюю женщину

Авария произошло рано утром 29 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Индустриальном районе утро 29 августа началось с трагедии. Под колесами легковушки погибла 60-летняя женщина. Погибшая переходила дорогу, когда на нее налетела легковушка.

Авария произошла в 5:12 на перекрестке улиц Баумана и Советской Армии в Индустриально районе Перми. Женщина скончалась от полученных травм до приезда врачей «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила пешехода. В среду, 28 августа, на проспекте Парковый произошло ЧП. Легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла поздно вечером. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Пользователи социальных сетей отмечают, что от места, где произошло ДТП до пешеходного перехода около 10 метров. По сообщению очевидцев, пострадавший остался жив. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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