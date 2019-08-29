В Перми легковушка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:16 2019-08-29T07:16:59+03:00

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В среду, 28 августа, на проспекте Парковый произошло ЧП. Легковушка сбила пешехода. Об этом сообщили в социальных сетях.

Авария произошла поздно вечером. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Пользователи социальных сетей отмечают, что от места, где произошло ДТП до пешеходного перехода около 10 метров.

По сообщению очевидцев, пострадавший остался жив. Его отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП в Прикамье пострадали два человека. Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке улиц Карла-Маркса и Тельмана столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка транспортных средств. Как сообщили в ОГИБДД отдела МАД России по Березниковскому округу, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-12» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-99». От удара «ВАЗ-99» отбросило на иномарку «SCODA OCTAVIA».

ИСТОЧНИК KP.RU