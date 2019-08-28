В ДТП в Прикамье пострадали два человека
Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке улиц Карла-Маркса и Тельмана столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка транспортных средств.
Как сообщили в ОГИБДД отдела МАД России по Березниковскому округу, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-12» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-99». От удара «ВАЗ-99» отбросило на иномарку «SCODA OCTAVIA».
В результате аварии пострадали два человека: 21-летняя пассажирка «ВАЗ-12» и 18-летний водитель «ВАЗ-99». Им назначили амбулаторное лечение.
Водитель автомобиля ВАЗ-12 модели отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
По данному факту проводиться проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила двух молодых людей. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не пропустил 20-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку, которые шли по зебре.
ИСТОЧНИК KP.RU