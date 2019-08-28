В ДТП в Прикамье пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-28T12:34:59+03:00

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Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке улиц Карла-Маркса и Тельмана столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка транспортных средств.

Как сообщили в ОГИБДД отдела МАД России по Березниковскому округу, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-12» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-99». От удара «ВАЗ-99» отбросило на иномарку «SCODA OCTAVIA».

В результате аварии пострадали два человека: 21-летняя пассажирка «ВАЗ-12» и 18-летний водитель «ВАЗ-99». Им назначили амбулаторное лечение.

Водитель автомобиля ВАЗ-12 модели отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По данному факту проводиться проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила двух молодых людей. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не пропустил 20-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку, которые шли по зебре.

ИСТОЧНИК KP.RU