2019-08-28T07:57:31+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила двух молодых людей

Пострадавшую девушку отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла вечером 27 августа в Индустриальном районе Перми. 25-летний водитель сбил парня и девушку на пешеходном переходе.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не пропустил 20-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку, которые шли по зебре.

В результате аварии девушку отправили в больницу с травмами, молодого человека осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался в административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека. Вечером 27 августа в Пермском крае произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, грузовик и две легковушки. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в аварии пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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