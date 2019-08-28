2019-08-28T06:27:51+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека

Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Вечером 27 августа в Пермском крае произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, грузовик и две легковушки. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в аварии пострадали два человека.

По предварительной информации, водитель «KIA PICANTO» начал обгонять автобус «НЕФАЗ». Легковушка выехала на встречку, по которой ехала «Лада». «KIA» стала возвращаться обратно на свою полосу, но из-за большой скорости водитель иномарки столкнулся с грузовиком «Урал», который ехал в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где «KIA» столкнулась с «Ладой». После удара малолитражка по касательной столкнулась с автобусом «НЕФАЗ».

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «KIA». Им оказана разовая помощь.

- В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Собирается подробная информация для установления всех обстоятельств ДТПЭ,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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