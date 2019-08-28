МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-28T07:12:06+03:00

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В Пермском крае установилась совсем осенняя погода. Синоптики обещают дожди и ветер. В ГУ МЧС предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре.

В среду, 28 августа, в Пермском крае ожидается дождь, местами очень сильный. Ветер ночью юго-западный с переходом на северо-западный, днем северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 8-13°.

Пик похолодания придет на четверг, 29 августа. Ночью температура упадет до +3…+8 градусов с умеренным северным ветром, днем ожидается всего +6..+11 градусов. 30 и 31 августа также будет холодно, но осадки прекратятся. Возможно, потепление придет 31 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев. Одними из первых работы начались на Комсомольском проспекте. Сейчас там убирают старые и поврежденные деревья, вместо них в дальнейшем высадят молодые липы. Подрядчики охватят участок от улицы Ленина до улицы Екатерининская.

ИСТОЧНИК KP.RU