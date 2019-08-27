В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-27T17:48:59+03:00

Их высадят в парках, скверах, в школах и вдоль дорог

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Одними из первых работы начались на Комсомольском проспекте. Сейчас там убирают старые и поврежденные деревья, вместо них в дальнейшем высадят молодые липы. Подрядчики охватят участок от улицы Ленина до улицы Екатерининская.

Липы, ивы, клены и березы появятся на улице Подлесной и в сквере Уральских добровольцев, виноград – в сквере у памятника архитектуры «Дом специалистов». В других районах города высадят рябины, вязы, тополя, туи, можжевельники и другие растения. Посадки также пройдут на набережной и на эспланаде. В целом Пермь украсят более 2 тысяч молодых деревьев и более 12,5 тысяч кустарников.

Впервые в этом году в городе высадят крупномеры – деревья высотой более 3 метров.

Новые деревья появились и на территориях школ. Например, ученики и педагоги школы № 94 создали яблоневый сад и питомник декоративных кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU