В Пермском крае разыскивают 49-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-27T14:52:19+03:00

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В Прикамье ищут 49-летнего Придона Цинцадзе. Мужчина пропал 25 августа в Соликамском районе. В поисковом отряде «Регион59» сообщили, что последний раз Придона видели в 13:00 25 августа в 29 километрах от поселка Басим. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, крупное телосложение, седые волосы, короткая стрижка.

Был одет: джинсовый костюм.

Если вы видели 49 - летнего Придона Цинцадзе или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону: 2413640 или в полицию 102

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ищут 25-летнего парня, пропавшего при странных обстоятельствах. Александр в Березниках вместе с девушкой. Подруга Александр сообщила родителям парня, что он ушел из дома в районе городской больницы №2 рано утром 22 августа. Однако, по словам матери Александра, его девушка не хотела заявлять о пропаже и вела себя совершенно спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU