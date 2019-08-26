2019-08-26T14:21:04+03:00
Происшествия

«Мама, я поехал к другу». В Прикамье ищут 25-летнего парня, пропавшего при странных обстоятельствах

Молодой человек не выходит на связь с 22 августа
Лилия Абибулаева
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Фото ил личного архиваФото ил личного архива
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В Пермском крае разыскивают 25-летнего Александра Козырева. Последний раз молодого человека видели 22 августа.

Александр в Березниках вместе с девушкой. Подруга Александр сообщила родителям парня, что он ушел из дома в районе городской больницы №2 рано утром 22 августа. Однако, по словам матери Александра, его девушка не хотела заявлять о пропаже и вела себя совершенно спокойно.

- Я даже не знала, что у него девушка есть. С нами она не общается, двери нам не открывает, о пропаже говорить даже не хотела, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» мать Александра Козырева. - Последний раз я с ним разговаривала в среду, 21 августа, сказал, что поедет к другу. Этот друг теперь нам его искать помогает.

Александр Козырев ответственный молодой человек и раньше никогда не пропадал. В четверг, 22 августа, он должен был выйти на работу, но на работе так и не появился.

Родственники обошли все места, где мог быть Александр, но вестей до сих пор нет.

Приметы Александра: рост 170 — 175 сантиметров, серо-голубые глаза, русые волосы, среднее телосложение.

Был одет: черно-синяя кофта с белыми надписями, брюки темного цвета, классические туфли черного цвета.

Особые приметы: татуировки на груди и на спине.

Если вам известно что-то о том, где находится Александр Козырев, сообщайте по телефонам: 102 или 89197020870.

ИСТОЧНИК KP.RU

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