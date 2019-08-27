С 1 сентября школьники Перми смогут использовать школьную карту как льготный проездной

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-27T10:04:54+03:00

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На заседании городской Думы Перми заместитель главы города Людмила Гаджиева сообщила о том, что скоро функции электронных школьных карточек расширятся.

- Сейчас с из помощью школьники проходят в школу, расплачиваются за школьное питание, ходят по ним в спортзалы и так далее, - отметила Людмила Гаджиева. - Но в дальнейшем на эти карточки будут "навешиваться" все новые возможности. В частности, уже с 1 сентября пермские школьники смогут использоваться такой карточкой в качестве льготного проездного. До конца года мы протестируем, как это будет работать, и в новом году обеспечим возможность использовать школьную карту в качестве "электронного кошелька" для оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми планируют принять новое тарифное меню. Комитет по экономическому развитию рассмотрел методику расчета тарифа в транспорте в 1-ом чтении

ИСТОЧНИК KP.RU