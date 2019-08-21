Власти Перми планируют принять новое тарифное меню

СЕГОДНЯ 06:38 2019-08-21T06:38:29+03:00

Комитет по экономическому развитию рассмотрел методику расчета тарифа в транспорте в 1-ом чтении

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Во вторник, 20 августа, на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской Думы обсудили вопрос изменения методики расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте и виды проездных документов.

Новое тарифное меню предполагает наличие нескольких тарифных планов. Пассажиры сами смогут выбрать тот, который подходим им лучше других. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Также изменится стоимость проезда при оплате наличными и картой. Безналичная оплата будет выгоднее.

Скидка на проездной документ будет зависеть от его длительности: от 25% при приобретении проездного на месяц до 40% при приобретении на год.

В первом чтении совет думы решил принять проект, но прислушаться к доводам администрации. Обсуждение проекта будет продолжено на региональной площадке ОНФ Пермского края, со студенческим сообществом.

ИСТОЧНИК KP.RU