В Прикамье легковушка сбила 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-27T07:59:54+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Отечественная легковушка наехала на 10-летнюю девочку. Как сообщили в ГУ МВД по Пермском краю, авария произошла в Краснокамске.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Ларгус» объезжал автобус, который остановился на остановке перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель легковушки не заметил ребенка и сбил девочку.

Малышка получила ушиб ноги. Ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мотоциклист врезался в бетонный столб. По предварительным данным, байкер превысил скорость, потерял контроль над мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Мотоцикл перевернулся. Водитель остался жив, но получил множественные травмы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU