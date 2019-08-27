2019-08-27T07:59:54+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка сбила 10-летнюю девочку

Школьница шла по «зебре»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Пермскому краюФото ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Отечественная легковушка наехала на 10-летнюю девочку. Как сообщили в ГУ МВД по Пермском краю, авария произошла в Краснокамске.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Ларгус» объезжал автобус, который остановился на остановке перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель легковушки не заметил ребенка и сбил девочку.

Малышка получила ушиб ноги. Ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мотоциклист врезался в бетонный столб. По предварительным данным, байкер превысил скорость, потерял контроль над мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Мотоцикл перевернулся. Водитель остался жив, но получил множественные травмы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24