В Прикамье мотоциклист врезался в бетонный столб

СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-27T06:19:26+03:00

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Авария, едва не стоившая жизни 37-летнему байкеру, произошла рано утром 25 августа в Добрянке. Мужчина на мотоцикле врезался в бетонный столб линии электропередач.

По предварительным данным, байкер превысил скорость, потерял контроль над мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Мотоцикл перевернулся. Водитель остался жив, но получил множественные травмы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадали два ребенка. Автобус маршрута №26 стоял на остановке, когда в него влетел легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 15-летний мальчик, 13-летняя девочка и 43-летний водитель автобуса. Детям оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой, а водителя отправили в больницу №4.

ИСТОЧНИК KP.RU