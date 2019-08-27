«От удара отлетело колесо». В Перми столкнулись две легковушки
В понедельник, 26 августа, на бульваре Гагарина произошло ДТП. Недалеко от остановки «Авторадио» столкнулись два легковых автомобиля. По сообщению очевидцев, иномарка выехала на встречную полосу для поворота налево, где столкнулась с «Ладой».
«От удара отлетело колесо». В Перми столкнулись две легковушки.
У «Субару» немного поврежден левый бок, а у отечественной машины оторвало переднее колесо и разворотило капот. О пострадавших в аварии не сообщается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мотоциклист врезался в бетонный столб.Авария, едва не стоившая жизни 37-летнему байкеру, произошла рано утром 25 августа в Добрянке. По предварительным данным, байкер превысил скорость, потерял контроль над мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Мотоцикл перевернулся. Водитель остался жив, но получил множественные травмы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU