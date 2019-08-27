СЕГОДНЯ 06:43 2019-08-27T06:43:43+03:00

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В понедельник, 26 августа, на бульваре Гагарина произошло ДТП. Недалеко от остановки «Авторадио» столкнулись два легковых автомобиля. По сообщению очевидцев, иномарка выехала на встречную полосу для поворота налево, где столкнулась с «Ладой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/728254" frameborder="0"></iframe> «От удара отлетело колесо». В Перми столкнулись две легковушки.

У «Субару» немного поврежден левый бок, а у отечественной машины оторвало переднее колесо и разворотило капот. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мотоциклист врезался в бетонный столб.Авария, едва не стоившая жизни 37-летнему байкеру, произошла рано утром 25 августа в Добрянке. По предварительным данным, байкер превысил скорость, потерял контроль над мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Мотоцикл перевернулся. Водитель остался жив, но получил множественные травмы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU